"Совершенно бессмысленны". На Западе жестко высказались об ударе "Орешника"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 09.01.2026 (обновлено: 15:53 09.01.2026)
"Совершенно бессмысленны". На Западе жестко высказались об ударе "Орешника"
Удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник" являются сигналом для Североатлантического альянса, написал профессор Университета Юго-Восточной...
"Совершенно бессмысленны". На Западе жестко высказались об ударе "Орешника"

Дизен назвал удары ВС РФ "Орешником" по Украине предупреждением НАТО

© СоцсетиМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник" являются сигналом для Североатлантического альянса, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Это предупреждение НАТО. <…> Ракеты "Орешник" обладают огромной мощностью и их невозможно остановить", — заявил он.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Слишком быстро". Удар "Орешника" привел Запад в замешательство
Вчера, 11:43
Дизен обвинил западный блок в содействии террористическим актам киевского режима на территории России, включая удары по российским аэродромам, а также атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре.
"Утверждения о том, что Украина проводит эти атаки самостоятельно, совершенно бессмысленны и обманчивы; моральное позерство и военная пропаганда никого не защитят, если спровоцируют ответный удар", — заключил профессор.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Вчера, 12:14
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев сравнил ночной удар по Украине с уколом галоперидола
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГленн ДизенНАТОВладимир ПутинРоссияКиевВиталий Кличко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
