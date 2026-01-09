"Совершенно бессмысленны". На Западе жестко высказались об ударе "Орешника"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник" являются сигналом для Североатлантического альянса, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Это предупреждение НАТО. <…> Ракеты "Орешник" обладают огромной мощностью и их невозможно остановить", — заявил он.
Дизен обвинил западный блок в содействии террористическим актам киевского режима на территории России, включая удары по российским аэродромам, а также атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре.
"Утверждения о том, что Украина проводит эти атаки самостоятельно, совершенно бессмысленны и обманчивы; моральное позерство и военная пропаганда никого не защитят, если спровоцируют ответный удар", — заключил профессор.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.