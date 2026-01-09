МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Express бурно отреагировали на применение Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине.

"Даже запуск, по-видимому, был слишком быстрым, чтобы его можно было обнаружить", — высказался Retsdon.

"Надеюсь, Стармер и Макрон довольны собой. Неужели вы действительно думали, что сказать Путину , что вы собираетесь ввести силы НАТО на Украину после мирного соглашения, — это не красная тряпка быку? Вы называете себя "лидерами", а вы всего лишь марионетки ЕС , которые развязали этот конфликт из-за своего стремления к созданию империи, жадности и обмана и втянули НАТО в новую холодную войну, поставив под угрозу весь континент", — отметил hiramabiff.

"Это происходит из-за некомпетентных европейских лидеров, "коалиции желающих", которые не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился", — подчеркнул peaceandgoodwillmrvlad.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.