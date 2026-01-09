Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 09.01.2026 (обновлено: 14:47 09.01.2026)
"Слишком быстро". Удар "Орешника" привел Запад в замешательство
"Слишком быстро". Удар "Орешника" привел Запад в замешательство
Читатели Daily Express бурно отреагировали на применение Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине. РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на применение Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине.
"Даже запуск, по-видимому, был слишком быстрым, чтобы его можно было обнаружить", — высказался Retsdon.
"Надеюсь, Стармер и Макрон довольны собой. Неужели вы действительно думали, что сказать Путину, что вы собираетесь ввести силы НАТО на Украину после мирного соглашения, — это не красная тряпка быку? Вы называете себя "лидерами", а вы всего лишь марионетки ЕС, которые развязали этот конфликт из-за своего стремления к созданию империи, жадности и обмана и втянули НАТО в новую холодную войну, поставив под угрозу весь континент", — отметил hiramabiff.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии
Вчера, 10:52
"Это происходит из-за некомпетентных европейских лидеров, "коалиции желающих", которые не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился", — подчеркнул peaceandgoodwillmrvlad.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
Вчера, 09:08
 
