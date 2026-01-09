"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии

"Российский "Орешник" был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom.

"Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.