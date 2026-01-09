"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине.
«
"Российский "Орешник" был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom.
"Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Ракетный комплекс "Орешник"
Вчера, 01:30