10:52 09.01.2026 (обновлено: 15:33 09.01.2026)
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине. РИА Новости, 09.01.2026
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии

Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине.
«

"Российский "Орешник" был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
Вчера, 09:08
"Этот удар ясно показывает, что Россия готова нацелиться на возможные западные миротворческие силы на Западной Украине и что они будут законными целями", — указал Stephan S.
"Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
Вчера, 01:30
 
