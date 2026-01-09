Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 09.01.2026 (обновлено: 10:14 09.01.2026)
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам - РИА Новости, 09.01.2026
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам
Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина,... РИА Новости, 09.01.2026
россия, украина, новгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, черниговская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Новгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Черниговская область, Безопасность
ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам

ВС России ночью ударили "Орешником" по украинским критическим объектам

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина, сообщили в Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — говорится в заявлении.
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
01:30
Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию российского президента, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты, отметили в ведомстве.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", — подчеркнули в министерстве.

В ночь на пятницу СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Вечером 28 декабря ВСУ предприняли безуспешную попытку удара по резиденции Путина в Новгородской области. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Уточняется, что украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Целью атаки Киева на резиденцию Путина был срыв переговоров, заявил Песков
30 декабря 2025, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНовгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииЧерниговская областьБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
