ВС России ударили "Орешником" по украинским критическим объектам

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина, сообщили в Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", — говорится в заявлении.
Также российские военные поразили предприятия по производству дронов, которые ВСУ использовали для налета на резиденцию российского президента, и энергоинфраструктуру, обеспечивающую ВПК противника. Все цели атаки достигнуты, отметили в ведомстве.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", — подчеркнули в министерстве.
В ночь на пятницу СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Вечером 28 декабря ВСУ предприняли безуспешную попытку удара по резиденции Путина в Новгородской области. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Уточняется, что украинские боевики пытались осуществить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
