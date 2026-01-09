https://ria.ru/20260109/orel-2066943919.html
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.01.2026
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры
Объект коммунальной инфраструктуры поврежден в Орле из-за вражеской атаки, перезапускаются системы водо- и теплоснабжения трех районов, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:53:00+03:00
2026-01-09T01:53:00+03:00
2026-01-09T01:53:00+03:00
орел
орловская область
советский район
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_6:0:1105:618_1920x0_80_0_0_b01bb3757be54a288e908138340a7786.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орел
орловская область
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_164:0:1111:710_1920x0_80_0_0_e85ca01903192060c4a17c60536ab95c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, орловская область, советский район, андрей клычков
Орел, Орловская область, Советский район, Андрей Клычков
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры