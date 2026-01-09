Рейтинг@Mail.ru
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.01.2026
01:53 09.01.2026
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.01.2026
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры
Объект коммунальной инфраструктуры поврежден в Орле из-за вражеской атаки, перезапускаются системы водо- и теплоснабжения трех районов, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.01.2026
В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры

В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Объект коммунальной инфраструктуры поврежден в Орле из-за вражеской атаки, перезапускаются системы водо- и теплоснабжения трех районов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов", - написал Клычков в Telegram-канале.
