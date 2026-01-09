https://ria.ru/20260109/orban-2066975232.html
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании - РИА Новости, 09.01.2026
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо от американского президента США Дональда Трампа, в котором тот пожелал венгерскому лидеру удачи в... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:42:00+03:00
2026-01-09T10:42:00+03:00
2026-01-09T10:42:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:27:2818:1612_1920x0_80_0_0_0f5206d0fa1597964d8e57220524fd1b.jpg
https://ria.ru/20260105/orban-2066477504.html
https://ria.ru/20260106/orban-2066632305.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23a1103aab079032c16f4c073f271d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, facebook, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Facebook, Евросоюз
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
Трамп отправил Орбану письмо с пожеланием удачи в предвыборной кампании
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо от американского президента США Дональда Трампа, в котором тот пожелал венгерскому лидеру удачи в предвыборной кампании.
"Я благодарен вам за приглашение посетить Венгрию. Моя команда будет на связи по вопросу моего графика. Еще раз спасибо за вашу дружбу и поддержку. Я также хочу пожелать вам удачи с вашей предвыборной кампанией в Венгрии", - говорится в письме с подписью американского президента, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook*.
В письме Трамп также отметил, что ждет усиления сотрудничества с Будапештом по вопросам обороны, энергетики и нелегальной миграции.
Письмо датировано 10 декабря 2025 года.
В апреле 2026 года пройдут парламентские выборы в Венгрии, которые определят останется ли на посту премьер-министра Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года. Он является ярым противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС, что настроило против него официальный Брюссель. Главным оппонентом Орбана называют главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.
При этом Орбан заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
* Запрещена в РФ как экстремистская