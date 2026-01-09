Рейтинг@Mail.ru
10:42 09.01.2026
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, facebook, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Facebook, Евросоюз
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо от американского президента США Дональда Трампа, в котором тот пожелал венгерскому лидеру удачи в предвыборной кампании.
"Я благодарен вам за приглашение посетить Венгрию. Моя команда будет на связи по вопросу моего графика. Еще раз спасибо за вашу дружбу и поддержку. Я также хочу пожелать вам удачи с вашей предвыборной кампанией в Венгрии", - говорится в письме с подписью американского президента, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook*.
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине
5 января, 15:33
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине
5 января, 15:33
В письме Трамп также отметил, что ждет усиления сотрудничества с Будапештом по вопросам обороны, энергетики и нелегальной миграции.
Письмо датировано 10 декабря 2025 года.
В апреле 2026 года пройдут парламентские выборы в Венгрии, которые определят останется ли на посту премьер-министра Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года. Он является ярым противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС, что настроило против него официальный Брюссель. Главным оппонентом Орбана называют главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.
При этом Орбан заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
* Запрещена в РФ как экстремистская
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоFacebookЕвросоюз
 
 
