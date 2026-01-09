https://ria.ru/20260109/opasnost-2067052223.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
безопасность, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
