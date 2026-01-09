https://ria.ru/20260109/oon-2067051696.html
ООН прокомментировала захват танкера властями США
ООН прокомментировала захват танкера властями США
ООН в связи с захватом США нефтяного танкера Olina в Карибском море отмечает важность соблюдения международного права, заявил в ответ на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2026
ООН прокомментировала захват танкера властями США
ООН в ответ на захват США танкера вновь призвала соблюдать международное право