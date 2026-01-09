Рейтинг@Mail.ru
22:33 09.01.2026
ООН прокомментировала захват танкера властями США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 9 янв – РИА Новости. ООН в связи с захватом США нефтяного танкера Olina в Карибском море отмечает важность соблюдения международного права, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Ранее в пятницу Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий.
"Мы не знаем всех деталей операции, но важно, чтобы соблюдалось международное право, особенно в открытом море", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море
В мире США Карибское море Стефан Дюжаррик ООН
 
 
