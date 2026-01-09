https://ria.ru/20260109/oon-2067047074.html
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций - РИА Новости, 09.01.2026
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций
США так и не связывались с ООН, чтобы официально заявить о своем решении выйти из ряда структур организации, сообщил представитель генсека Всемирной Организации РИА Новости, 09.01.2026
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций
ООН: США так и не рассказали о своем решении выйти из ряда структур организации