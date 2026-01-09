Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций - РИА Новости, 09.01.2026
21:43 09.01.2026
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций
США так и не связывались с ООН, чтобы официально заявить о своем решении выйти из ряда структур организации, сообщил представитель генсека Всемирной Организации РИА Новости, 09.01.2026
в мире, сша, стефан дюжаррик, дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН прокомментировали выход США из международных организаций

ООН: США так и не рассказали о своем решении выйти из ряда структур организации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 9 янв - РИА Новости. США так и не связывались с ООН, чтобы официально заявить о своем решении выйти из ряда структур организации, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций (из них 31 - из системы ООН). Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в этой связи.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации
8 января, 20:16
"Мы видели заявление, но есть все еще много вопросов", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Представитель отметил, что официальных контактов по-прежнему не было.
"Как только мы получим какую-то официальную информацию (от США - ред.), мы выясним, как это повлияет на нашу работу, но работа продолжается", - заверил Дюжаррик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Генсек ООН ответил на заявления Трампа о ненужности международного права
Вчера, 21:02
 
