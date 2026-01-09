https://ria.ru/20260109/oon-2067043314.html
Генсек ООН ответил на заявления Трампа о ненужности международного права
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны-участницы Всемирной Организации уважать международное право, которое они сами создали, заявил его представитель... РИА Новости, 09.01.2026
Генсек ООН ответил на заявления Трампа о ненужности международного права
ООН в ответ на заявления Трампа призвала уважать международное право