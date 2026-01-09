https://ria.ru/20260109/obsuzhdenie-2066939724.html
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
Американские конгрессмены рассчитывают обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между двумя странами, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 09.01.2026
