Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
00:44 09.01.2026 (обновлено: 10:28 09.01.2026)
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю - РИА Новости, 09.01.2026
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю
Американские конгрессмены рассчитывают обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между двумя странами, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 09.01.2026
россия, сша, украина, анна паулина луна, госдума рф, государственный департамент сша, конгресс сша, в мире
Россия, США, Украина, Анна Паулина Луна, Госдума РФ, Государственный департамент США, Конгресс США, В мире

Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы торговлю

Флаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Американские конгрессмены рассчитывают обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между двумя странами, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.
"Дополнительные темы для обсуждения могут включать потенциальные возможности для торговли и содействие большему взаимопониманию и общению между Соединенными Штатами и Россией", — рассказал представитель законодательницы.
Она считает, что непосредственный контакт сторон необходим для снижения существующей напряженности, отметили в офисе.
Конгрессмены также надеются на диалог ради мира и стабильности в России и на Украине, добавил собеседник агентства.
Накануне Луна сообщила, что получила разрешение Госдепа на выдачу виз четырем депутатам Госдумы. По ее словам, она уже направила им официальные приглашения для переговоров в Вашингтоне в январе.
Россия, США, Украина, Анна Паулина Луна, Госдума РФ, Государственный департамент США, Конгресс США
 
 
