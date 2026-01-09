Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
00:25 09.01.2026 (обновлено: 00:54 09.01.2026)
Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро, пишут СМИ
Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Times, что не планирует давать помилование президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. РИА Новости, 09.01.2026
в мире, удары сша по венесуэле, дональд трамп, венесуэла, сша, нью-йорк (город), силия флорес, николас мадуро, оон
В мире, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, Николас Мадуро, ООН
Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро, пишут СМИ

NYT: Трамп дал понять, что не намерен помиловать Мадуро

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Times, что не планирует давать помилование президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
"Трамп также дал понять, что не намерен помиловать ряд других известных лиц, когда корреспондент Times назвал ему имена некоторых заметных заключенных. Среди них Николас Мадуро, отстраненный от власти лидер Венесуэлы, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме и заговоре с целью ввоза кокаина", - пишет газета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Вчера, 19:06
Американский лидер также сказал, что не намерен помиловать осужденного за торговлю людьми рэпера Шона Комбса (Diddy), бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
На вопрос, может ли Трамп помиловать полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство Джорджа Флойда, он сказал, что его об этом не просили.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Силия ФлоресНиколас МадуроООН
 
 
