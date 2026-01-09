Рейтинг@Mail.ru
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 09.01.2026 (обновлено: 10:24 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/nemtsy-2066973035.html
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2026
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос
Всего 15% немцев считают США надежным партнером Германии после того, как Соединенные Штаты атаковали Венесуэлу, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:23:00+03:00
2026-01-09T10:24:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
германия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260107/germanija-2066776859.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066403284.html
https://ria.ru/20260109/evrodeputat--2066969847.html
сша
венесуэла
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, германия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, ard, евросоюз, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Германия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ARD, Евросоюз, ООН, Удары США по Венесуэле
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос

Deutschlandtrend: лишь 15% немцев считают США надежным партнером из-за Венесуэлы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Всего 15% немцев считают США надежным партнером Германии после того, как Соединенные Штаты атаковали Венесуэлу, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
"Только 15% опрошенных рассматривают США как заслуживающего доверия партнера Германии - так мало, как никогда раньше в рамках опроса DeutschlandTrend", - говорится в публикации по итогам опроса.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ
7 января, 17:45
Примечательно, что о доверии Франции и Британии говорят 78% и 74% респондентов соответственно. Еще 40% говорят о надежном партнерстве Германии с Украиной, в то время как 48% не считают Киев заслуживающим доверия союзником.
Из опроса также следует, что 72% немцев считают атаку США по Венесуэле и захват Николаса Мадуро неоправданными, и 50% негативно отзываются о сдержанной реакции немецкого правительства и руководства ЕС на произошедшее, в то время как 39% оправдывают ее, считая, что президента США Дональда Трампа лучше не провоцировать.
Опрос проводился 5-7 января среди 1323 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Опрос: жители США разделились в оценке вторжения в Венесуэлу
4 января, 22:03
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле
Вчера, 09:56
 
В миреСШАВенесуэлаГерманияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресARDЕвросоюзООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала