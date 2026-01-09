Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Всего 15% немцев считают США надежным партнером Германии после того, как Соединенные Штаты атаковали Венесуэлу, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

"Только 15% опрошенных рассматривают США как заслуживающего доверия партнера Германии - так мало, как никогда раньше в рамках опроса DeutschlandTrend", - говорится в публикации по итогам опроса.

Примечательно, что о доверии Франции и Британии говорят 78% и 74% респондентов соответственно. Еще 40% говорят о надежном партнерстве Германии с Украиной , в то время как 48% не считают Киев заслуживающим доверия союзником.

Из опроса также следует, что 72% немцев считают атаку США по Венесуэле и захват Николаса Мадуро неоправданными, и 50% негативно отзываются о сдержанной реакции немецкого правительства и руководства ЕС на произошедшее, в то время как 39% оправдывают ее, считая, что президента США Дональда Трампа лучше не провоцировать.

Опрос проводился 5-7 января среди 1323 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.