Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2026
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос
Всего 15% немцев считают США надежным партнером Германии после того, как Соединенные Штаты атаковали Венесуэлу, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Только 15 процентов немцев считают США надежным партнером, показал опрос
Deutschlandtrend: лишь 15% немцев считают США надежным партнером из-за Венесуэлы
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Всего 15% немцев считают США надежным партнером Германии после того, как Соединенные Штаты атаковали Венесуэлу, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
"Только 15% опрошенных рассматривают США
как заслуживающего доверия партнера Германии
- так мало, как никогда раньше в рамках опроса DeutschlandTrend", - говорится в публикации по итогам опроса.
Примечательно, что о доверии Франции
и Британии говорят 78% и 74% респондентов соответственно. Еще 40% говорят о надежном партнерстве Германии с Украиной
, в то время как 48% не считают Киев
заслуживающим доверия союзником.
Из опроса также следует, что 72% немцев считают атаку США по Венесуэле и захват Николаса Мадуро неоправданными, и 50% негативно отзываются о сдержанной реакции немецкого правительства и руководства ЕС на произошедшее, в то время как 39% оправдывают ее, считая, что президента США Дональда Трампа лучше не провоцировать.
Опрос проводился 5-7 января среди 1323 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.