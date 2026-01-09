В Албании нашли первую жертву наводнений

БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Первая жертва наводнений обнаружена во втором по величине городе Албании - Дурресе, сообщает портал Albanian daily news.
В среду ситуация в Дурресе, где находится крупнейший албанский порт на Адриатическом море, начала немного улучшаться, но периферийные районы сильно пострадали. Наводнения из-за дождей подтопили свыше 800 домовладений, около 200 человек были эвакуированы.
"Тело было обнаружено в четверг в районе Плепа города Дуррес, власти предполагают, что погибший стал жертвой наводнения. Личность пока не установлена, тело доставлено в городской морг, на месте работает полиция", - сообщает портал.
Отмечается, что к вечеру четверга ситуация с наводнениями ухудшается на юге страны особенно в районах городов Влёра и Фиери, где река Вьоса вышла из берегов. Сообщается о разрушении 500-метрового участка автомагистрали Влёра-Леван.
Ранее десятки трасс в центральных и южных районах страны, таких как Корча, Поградец, Шкодер, Эльбасан, Влёра, были повреждены дождевыми потоками и оползнями, больше всего - в муниципалитете Гирокастра на юге страны. В том районе подтоплены 70 предприятий, школы закрыты. Экстренные службы, коммунальные предприятия и военнослужащие участвуют в борьбе с наводнениями и устранением их последствий.
