В Албании нашли первую жертву наводнений

БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Первая жертва наводнений обнаружена во втором по величине городе Албании - Дурресе, сообщает портал Первая жертва наводнений обнаружена во втором по величине городе Албании - Дурресе, сообщает портал Albanian daily news

В среду ситуация в Дурресе, где находится крупнейший албанский порт на Адриатическом море , начала немного улучшаться, но периферийные районы сильно пострадали. Наводнения из-за дождей подтопили свыше 800 домовладений, около 200 человек были эвакуированы.

"Тело было обнаружено в четверг в районе Плепа города Дуррес, власти предполагают, что погибший стал жертвой наводнения. Личность пока не установлена, тело доставлено в городской морг, на месте работает полиция", - сообщает портал.

Отмечается, что к вечеру четверга ситуация с наводнениями ухудшается на юге страны особенно в районах городов Влёра и Фиери, где река Вьоса вышла из берегов. Сообщается о разрушении 500-метрового участка автомагистрали Влёра-Леван.