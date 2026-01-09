Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/nato-2066948473.html
Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным
Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным - РИА Новости, 09.01.2026
Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным
Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за внешней политики США, стремление Вашингтона сосредоточить приоритет на Китае будет означать по меньшей мере... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:05:00+03:00
2026-01-09T04:05:00+03:00
в мире
сша
европа
китай
фернан картайзер
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472646_0:29:3121:1785_1920x0_80_0_0_8c02b4ebee8889129a8696315440b6af.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930789.html
https://ria.ru/20260108/tramp-2066931097.html
сша
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472646_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3573e384472ab9ba217e1fa58fee220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, китай, фернан картайзер, нато, евросоюз
В мире, США, Европа, Китай, Фернан Картайзер, НАТО, Евросоюз
Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным

РИА Новости: Картайзер назвал будущее НАТО неопределенным из-за политики США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за внешней политики США, стремление Вашингтона сосредоточить приоритет на Китае будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Будущее НАТО совершенно неопределенно. Стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы. Это также приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Соединенных Штатов на европейском континенте. При отсутствии подлинного политического единства общая оборона, скорее всего, останется достаточно теоретической. Мы рискуем вновь увидеть соперничество между европейскими государствами", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия
Вчера, 22:33
Картайзер добавил, что отход США из Европы будет означать и то, что роль России возрастет: она станет единственной крупной европейской державой и должна будет проявить большую ответственность в выстраивании своих отношений с Западной Европой.
"Проигранная война (ЕС – ред.) на Украине, вероятно, будет воспринята на Западе как унижение, и будущие отношения с Россией обещают быть еще более сложными", - считает евродепутат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп считает, что Россию из всего НАТО волнуют только США
Вчера, 22:36
 
В миреСШАЕвропаКитайФернан КартайзерНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала