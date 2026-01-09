Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за внешней политики США, стремление Вашингтона сосредоточить приоритет на Китае будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.