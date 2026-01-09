Евродепутат назвал будущее НАТО крайне неопределенным

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за внешней политики США, стремление Вашингтона сосредоточить приоритет на Китае будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Будущее НАТО совершенно неопределенно. Стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы. Это также приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Соединенных Штатов на европейском континенте. При отсутствии подлинного политического единства общая оборона, скорее всего, останется достаточно теоретической. Мы рискуем вновь увидеть соперничество между европейскими государствами", - сказал он.
Картайзер добавил, что отход США из Европы будет означать и то, что роль России возрастет: она станет единственной крупной европейской державой и должна будет проявить большую ответственность в выстраивании своих отношений с Западной Европой.