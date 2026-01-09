Рейтинг@Mail.ru
02:25 09.01.2026
Глава НАСА заявил об уверенности в сохранности МКС
Сотрудничество с Россией обеспечивает уверенность в сохранности МКС, несмотря на досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 из-за болезни одного из... РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Сотрудничество с Россией обеспечивает уверенность в сохранности МКС, несмотря на досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 из-за болезни одного из астронавтов, заявили в НАСА.
"У нас есть американский астронавт на борту. Поэтому мы летаем на "Союзах", потому космонавты "Роскосмоса" летают на наших транспортных средствах", - заявил глава НАСА Джаред Айзекман.
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
02:08
Так он ответил на вопрос о том, безопасно ли оставлять МКС с ограниченным экипажем.
Айзекман подчеркнул, что речь не идет об экстренной ситуации на орбите. "Мы можем доставить астронавтов домой за считанные часы, если понадобится", - сказал глава НАСА.
Миссия достигла своих целей, а следующая отправится на МКС в течение нескольких недель, добавил Айзекман.
Его помощник Амит Кшатрия уточнил, что в связи с досрочным возвращением экипажа возможности на МКС будут ограничены, к примеру, оставшийся астронавт не сможет проводить выходы в открытый космос. "Экипаж на борту, русский и американец, хорошо обучены для работы в той среде, где находятся", - сказал Кштария.
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
26 ноября 2025, 16:19
"Поэтому летают смешанные команды на "Союзах" и американских транспортных средствах, потому что мы хотим обеспечить присутствие операторов на обоих сегментах, российском и американском, которые производят все необходимое обслуживание", - добавил он.
В состав миссии Crew-11 входят Олег Платонов (Роскосмос), Зина Кардмнан и Майкл Финк (НАСА) и Кимия Юи (Японское космическое агентство). Они прибыли на МКС в августе. Экипаж вернут досрочно в связи с проблемами со здоровьем у одного из астронавтов.
Работу МКС могут продлить, считает эксперт
2 ноября 2025, 01:25
 
