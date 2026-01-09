Глава НАСА заявил об уверенности в сохранности МКС

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Сотрудничество с Россией обеспечивает уверенность в сохранности МКС, несмотря на досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 из-за болезни одного из астронавтов, заявили в НАСА.

Джаред Айзекман. "У нас есть американский астронавт на борту. Поэтому мы летаем на "Союзах", потому космонавты " Роскосмоса " летают на наших транспортных средствах", - заявил глава НАСА

Так он ответил на вопрос о том, безопасно ли оставлять МКС с ограниченным экипажем.

Айзекман подчеркнул, что речь не идет об экстренной ситуации на орбите. "Мы можем доставить астронавтов домой за считанные часы, если понадобится", - сказал глава НАСА.

Миссия достигла своих целей, а следующая отправится на МКС в течение нескольких недель, добавил Айзекман.

Его помощник Амит Кшатрия уточнил, что в связи с досрочным возвращением экипажа возможности на МКС будут ограничены, к примеру, оставшийся астронавт не сможет проводить выходы в открытый космос. "Экипаж на борту, русский и американец, хорошо обучены для работы в той среде, где находятся", - сказал Кштария.

"Поэтому летают смешанные команды на "Союзах" и американских транспортных средствах, потому что мы хотим обеспечить присутствие операторов на обоих сегментах, российском и американском, которые производят все необходимое обслуживание", - добавил он.