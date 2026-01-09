Рейтинг@Mail.ru
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС - РИА Новости, 09.01.2026
02:08 09.01.2026
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Досрочное возвращение Crew-11 с МКС на Землю из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов – это не экстренная эвакуация, сообщил главный врач НАСА Джеймс Полк.
Глава агентства Джаред Айзекман ранее подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю. Имя астронавта и характер проблем не раскрывается.
"Поскольку астронавт абсолютно стабилен, это не экстренная эвакуация", – сказал Полк в ходе пресс-конференции.
В состав миссии Crew-11 входят Олег Платонов ("Роскосмос"), Зина Кардман и Майкл Финк (НАСА), а также Кимия Юи (Японское космическое агентство). Они прибыли на МКС в августе.
