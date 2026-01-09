https://ria.ru/20260109/nasa-2066944569.html
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС - РИА Новости, 09.01.2026
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
Досрочное возвращение Crew-11 с МКС на Землю из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов – это не экстренная эвакуация, сообщил главный врач НАСА Джеймс... РИА Новости, 09.01.2026
наука
земля
джаред айзекман
наса
роскосмос
космос
в мире
земля
космос
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
НАСА: возвращение Crew-11 с МКС не будет эвакуацией