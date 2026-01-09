МЖД перевели на усиленный режим работы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, переведена на усиленный режим работы, сообщили в компании.

"В связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов", - говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что в настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тысяч человек. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.

Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева.

В компании подчеркнули, что в Орловской, Тульской и Рязанской областях для недопущения обледенения контактной сети курсируют локомотивы с вибропантографами, также задействованы установки механической очистки гололеда - специальные устройства, которые при движении сбивают наледь. Для координации действий по устранению последствий снегопада на Московской железной дороге работает оперативный штаб.