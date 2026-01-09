Рейтинг@Mail.ru
МЖД перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 09.01.2026
11:05 09.01.2026 (обновлено: 11:10 09.01.2026)
МЖД перевели на усиленный режим работы
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, переведена на усиленный режим работы, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:05:00+03:00
2026-01-09T11:10:00+03:00
московская железная дорога
общество
москва
москва
московская железная дорога, общество, москва
Московская железная дорога, Общество, Москва
МЖД перевели на усиленный режим работы

МЖД перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Поезд прибывает на станцию "Минская" Киевского направления Московской железной дороги
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает на станцию "Минская" Киевского направления Московской железной дороги. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, переведена на усиленный режим работы, сообщили в компании.
"В связи с мощным снегопадом, пришедшим в столичный регион, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов", - говорится в сообщении.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Вчера, 10:33
В МЖД уточнили, что в настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тысяч человек. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.
Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева.
В компании подчеркнули, что в Орловской, Тульской и Рязанской областях для недопущения обледенения контактной сети курсируют локомотивы с вибропантографами, также задействованы установки механической очистки гололеда - специальные устройства, которые при движении сбивают наледь. Для координации действий по устранению последствий снегопада на Московской железной дороге работает оперативный штаб.
"Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
4 января, 11:13
 
