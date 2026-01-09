МВД выделило возрастные группы курьеров, участвующих в мошенничестве

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Роль курьера в мошеннических схемах берут на себя разные люди, однако можно выделить три наиболее часто встречающиеся возрастные группы, Роль курьера в мошеннических схемах берут на себя разные люди, однако можно выделить три наиболее часто встречающиеся возрастные группы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Практика показывает, что роль курьера в мошеннических схемах берут на себя самые разные люди. Тем не менее можно выделить три наиболее часто встречающиеся группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что в возрастной группе от 16 до 24 лет курьерами мошенников чаще всего становятся мужчины из регионов России и стран СНГ , без стабильной работы и с финансовыми трудностями. В МВД добавили, что вербуют таких курьеров через Telegram с оплатой от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за операцию, а мотивацией для них становится легкий и быстрый заработок - кураторы убеждают данную возрастную категорию в минимальных рисках или в легальности заработка.

"30–39 лет. Нередко ранее судимые, иногда с зависимостями. Эти люди целенаправленно ищут противоправный заработок и осознают риски. Их не вводят в заблуждение — они прекрасно понимают недосказанности и изначально согласны работать "в тени": забирать наличные, перевозить, передавать дальше. Для них это источник дохода, а не ошибка или случайность", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве также выделили возрастную группу старше 50 лет – в данной группе курьерами становятся пожилые люди, чаще женщины, которых сначала обманывают и лишают сбережений, затем под давлением и угрозами вынуждают выполнять "поручения" — перевозить деньги, встречаться с другими участниками. В МВД добавили, что они действуют из страха и растерянности, искренне считая, что помогают банку или следствию.