Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 09.01.2026
крымский мост
республика крым
общество
республика крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли