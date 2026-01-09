В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков, по данным метеостанции ВДНХ, в городе выпало 22 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков и в Москве. За прошедшие сутки в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 22 миллиметра осадков - это на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 миллиметра и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пятница в Москве финишировала рекордным снегопадом. Запасы влаги у циклона не безграничны, и снегопады вечером наконец-то стали ослабевать, однако атмосферный вихрь еще "огрызается", местами отмечаясь переохлажденными осадками - их зафиксировали метеостанции Коломны и Шереметьево, но к утру снег окончательно и повсеместно ослабеет.
"Сильные осадки, прошедшие в регионе, внесли несколько изменений в метеорологические летописи. Я уже рассказывал о суточных рекордах по количеству выпавших осадков в Коломне и Можайске. Точное значение новых рекордов в Коломне составляет 22 миллиметра, что на 11 миллиметров выше, чем прошлое достижение этого дня, установленное в 2012 года, а в Можайске - 21 миллиметр, это на девять миллиметров выше прежнего рекорда, принадлежавшего 1986 году", - уточнил Леус.
Он подчеркнул, что в Новой Москве в осадкомеры метеорологов попало до 32 миллиметров осадков (Внуково) - это две трети (60%) от месячной нормы января. В Московской области много осадков выпало в Шереметьево и Кашире - 28 миллиметров, но абсолютным лидером уходящих суток стал Долгопрудный, получивший 33 миллиметров небесной влаги - это две трети (62%) от январской нормы.
"Информация о высоте снежного покрова, которая может еще добавить рекордов нынешнему снегопаду, станет известна после 9 часов утра 10 января", - добавил синоптик.