Рейтинг@Mail.ru
В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 09.01.2026 (обновлено: 22:53 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/moskva-2067053033.html
В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков, по данным метеостанции ВДНХ, в городе выпало 22 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:52:00+03:00
2026-01-09T22:53:00+03:00
москва
коломна
можайск
михаил леус
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg
https://ria.ru/20260109/moskva-2067034436.html
https://ria.ru/20260109/pogoda-2067051812.html
москва
коломна
можайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_eb6c9774255505b0d8c856f5bda909ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коломна, можайск, михаил леус, шереметьево (аэропорт), новый год
Москва, Коломна, Можайск, Михаил Леус, Шереметьево (аэропорт), Новый год
В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков

В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков, выпало 22 мм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в Москве осадков, по данным метеостанции ВДНХ, в городе выпало 22 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков и в Москве. За прошедшие сутки в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 22 миллиметра осадков - это на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 миллиметра и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
Вчера, 19:18
Он отметил, что пятница в Москве финишировала рекордным снегопадом. Запасы влаги у циклона не безграничны, и снегопады вечером наконец-то стали ослабевать, однако атмосферный вихрь еще "огрызается", местами отмечаясь переохлажденными осадками - их зафиксировали метеостанции Коломны и Шереметьево, но к утру снег окончательно и повсеместно ослабеет.
"Сильные осадки, прошедшие в регионе, внесли несколько изменений в метеорологические летописи. Я уже рассказывал о суточных рекордах по количеству выпавших осадков в Коломне и Можайске. Точное значение новых рекордов в Коломне составляет 22 миллиметра, что на 11 миллиметров выше, чем прошлое достижение этого дня, установленное в 2012 года, а в Можайске - 21 миллиметр, это на девять миллиметров выше прежнего рекорда, принадлежавшего 1986 году", - уточнил Леус.
Он подчеркнул, что в Новой Москве в осадкомеры метеорологов попало до 32 миллиметров осадков (Внуково) - это две трети (60%) от месячной нормы января. В Московской области много осадков выпало в Шереметьево и Кашире - 28 миллиметров, но абсолютным лидером уходящих суток стал Долгопрудный, получивший 33 миллиметров небесной влаги - это две трети (62%) от январской нормы.
"Информация о высоте снежного покрова, которая может еще добавить рекордов нынешнему снегопаду, станет известна после 9 часов утра 10 января", - добавил синоптик.
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
Вчера, 22:36
 
МоскваКоломнаМожайскМихаил ЛеусШереметьево (аэропорт)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала