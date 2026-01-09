Рейтинг@Mail.ru
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 09.01.2026 (обновлено: 23:20 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/moskva-2067034436.html
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве - РИА Новости, 09.01.2026
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
Заметное ослабление снега ожидается в московском регионе уже в ближайшие часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:18:00+03:00
2026-01-09T23:20:00+03:00
общество
москва
дмитров
павловский посад
евгений тишковец
домодедово (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066985891_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3bbb2867a0b065225f909c3c02f24987.jpg
https://realty.ria.ru/20260109/snegopad-2067031870.html
москва
дмитров
павловский посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066985891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0697c2baeadce004741347787985ae08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, дмитров, павловский посад, евгений тишковец, домодедово (аэропорт), новый год
Общество, Москва, Дмитров, Павловский Посад, Евгений Тишковец, Домодедово (аэропорт), Новый год
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве

Тишковец: в Москве в ближайшие часы ожидается заметное ослабление снегопада

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заметное ослабление снега ожидается в московском регионе уже в ближайшие часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В идеальных условиях один миллиметр осадков равен примерно одному сантиметру снега. Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30-32, в отдельных районах по неофициальным данным, в Кузьминках и Коньково - до 54 сантиметров. В ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что за последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово – 21 миллиметр или 40% от нормы всего января.
"Аномально много снега за полдня зафиксировано в Дмитрове – 18 миллиметров, Павловском Посаде и Подмосковной – 16 миллиметров, Кашире и Ново-Иерусалиме -14 миллиметров, Наро-Фоминске и Михайловском – 13 миллиметров, Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицы – 12 миллиметров", - добавил синоптик.
Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Снежный фронт: как Москва устраняет последствия стихии
Вчера, 18:37
 
ОбществоМоскваДмитровПавловский ПосадЕвгений ТишковецДомодедово (аэропорт)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала