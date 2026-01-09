Рейтинг@Mail.ru
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/moskva-2067024435.html
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада
Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу в связи со снегопадом и работой коммунальных служб, сообщает сообщает столичный РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:34:00+03:00
2026-01-09T17:34:00+03:00
общество
москва
новый год
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8c8f5884966c548829e236283d8376f5.jpg
https://ria.ru/20260109/rosset-2066993527.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_a926dd19db3e1fae3bd41fc1b7a503cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новый год, авто
Общество, Москва, Новый год, Авто
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада

Москвичам из-за снега порекомендовали использовать метро для поездок по городу

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу в связи со снегопадом и работой коммунальных служб, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро - вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время затруднено движение на отдельных участках МКАД, в частности на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улиц Саломеи Нерис и Поляны, а также на внешней стороне в районе улиц Подольских Курсантов, Верхние Поля и Бесединского шоссе. Пробки также фиксируются в обоих направлениях в районе Волоколамского шоссе и на внешней стороне МКАД у Дмитровского шоссе.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, заранее планировать маршруты и учитывать погодные условия. В столичном дептрансе добавили, что на дорогах дежурят экипажи дорожного патруля, а за ситуацией следит Ситуационный центр.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
Вчера, 13:13
 
ОбществоМоскваНовый годАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала