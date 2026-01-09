Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу в связи со снегопадом и работой коммунальных служб, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.

"Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро - вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время затруднено движение на отдельных участках МКАД, в частности на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улиц Саломеи Нерис и Поляны, а также на внешней стороне в районе улиц Подольских Курсантов, Верхние Поля и Бесединского шоссе. Пробки также фиксируются в обоих направлениях в районе Волоколамского шоссе и на внешней стороне МКАД у Дмитровского шоссе.