Причал "Парк Фили" в Москве временно не работает
Причал "Парк Фили" в Москве временно не работает
Причал "Парк Фили" речного электротранспорта в Москве временно не работает из-за изменения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.01.2026
