Причал "Парк Фили" в Москве временно не работает - РИА Новости, 09.01.2026
17:29 09.01.2026 (обновлено: 17:49 09.01.2026)
Причал "Парк Фили" в Москве временно не работает
москва, происшествия
Москва, Происшествия
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Причал "Парк Фили" речного электротранспорта в Москве временно не работает из-за изменения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Причал "Парк Фили" первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работает из-за изменения погодных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электросуда следуют до причала "Сердце столицы".
МоскваПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала