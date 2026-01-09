В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать рейсов отменено в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада, 48 рейсов задержано более чем на два часа, сообщил Ространснадзор.

"Ситуация в аэропортах Московского авиаузла... Домодедово : отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль. Внуково: отменено - шесть, задержано (более двух часов) - 20, на запасные аэродромы - ноль. Шереметьево : отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - два. Жуковский : отменено - один, задержано (более двух часов) - четыре, на запасные аэродромы - ноль", - приводятся данные в сообщении ведомства.

Отмечается, что причины отмен рейсов не связаны с недостатками в работе аэропортов московского авиаузла, они обусловлены в том числе внутренними правилами авиакомпаний.