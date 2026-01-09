Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
16:57 09.01.2026 (обновлено: 17:59 09.01.2026)
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
Одиннадцать рейсов отменено в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада, 48 рейсов задержано более чем на два часа, сообщил Ространснадзор. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:57:00+03:00
2026-01-09T17:59:00+03:00
москва, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новый год
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новый год
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды

В московских аэропортах отменили 11 рейсов из-за снегопада

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать рейсов отменено в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада, 48 рейсов задержано более чем на два часа, сообщил Ространснадзор.
"Ситуация в аэропортах Московского авиаузла... Домодедово: отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль. Внуково: отменено - шесть, задержано (более двух часов) - 20, на запасные аэродромы - ноль. Шереметьево: отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - два. Жуковский: отменено - один, задержано (более двух часов) - четыре, на запасные аэродромы - ноль", - приводятся данные в сообщении ведомства.
Отмечается, что причины отмен рейсов не связаны с недостатками в работе аэропортов московского авиаузла, они обусловлены в том числе внутренними правилами авиакомпаний.
Массовых скоплений в аэропортах по состоянию на 16.30 мск не наблюдается, воздушные гавани работают штатно. Инспекторы Ространснадзора дежурят в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский".
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новый год
 
 
