В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
Одиннадцать рейсов отменено в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада, 48 рейсов задержано более чем на два часа, сообщил Ространснадзор. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:57:00+03:00
2026-01-09T16:57:00+03:00
2026-01-09T17:59:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
новый год
москва
жуковский
москва, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новый год
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новый год
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
В московских аэропортах отменили 11 рейсов из-за снегопада
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одиннадцать рейсов отменено в аэропортах московского региона на фоне сильного снегопада, 48 рейсов задержано более чем на два часа, сообщил Ространснадзор.
"Ситуация в аэропортах Московского авиаузла... Домодедово
: отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль. Внуково: отменено - шесть, задержано (более двух часов) - 20, на запасные аэродромы - ноль. Шереметьево
: отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - два. Жуковский
: отменено - один, задержано (более двух часов) - четыре, на запасные аэродромы - ноль", - приводятся данные в сообщении ведомства.
Отмечается, что причины отмен рейсов не связаны с недостатками в работе аэропортов московского авиаузла, они обусловлены в том числе внутренними правилами авиакомпаний.
Массовых скоплений в аэропортах по состоянию на 16.30 мск не наблюдается, воздушные гавани работают штатно. Инспекторы Ространснадзора дежурят в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский".