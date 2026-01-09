Рейтинг@Mail.ru
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:24 09.01.2026 (обновлено: 17:56 09.01.2026)
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
2026-01-09T15:24:00+03:00
2026-01-09T17:56:00+03:00
общество, москва, петр бирюков, погода
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания

Бирюков: температуру в системах подачи тепла в Москве повысят из-за похолодания

На Красной площади в Москве во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Что касается в целом работы городского хозяйства, то мы в последующие дни, где-то со среды, ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенный режим", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что созданы аварийные бригады энергетиков, тепловиков, аварийные службы, обслуживающие жилой и нежилой фонд, чтобы оперативно реагировать на те или другие отклонения, если возникнут какие-то происшествия.
"Система сегодня построена так, что в круглосуточной работе под руководством штаба, под руководством мэра города Москвы, эта работа ведется правомерно, плавно, и мы надеемся, что она будет выполнена в соответствии с теми регламентами и задачами, которые установлены мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным", - добавил заммэра.
В аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
Вчера, 15:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковПогода
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала