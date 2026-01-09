Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что созданы аварийные бригады энергетиков, тепловиков, аварийные службы, обслуживающие жилой и нежилой фонд, чтобы оперативно реагировать на те или другие отклонения, если возникнут какие-то происшествия.