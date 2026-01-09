https://ria.ru/20260109/moskva-2067009344.html
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания - РИА Новости, 09.01.2026
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по...
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Что касается в целом работы городского хозяйства, то мы в последующие дни, где-то со среды, ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенный режим", - рассказал Бирюков
Он отметил, что созданы аварийные бригады энергетиков, тепловиков, аварийные службы, обслуживающие жилой и нежилой фонд, чтобы оперативно реагировать на те или другие отклонения, если возникнут какие-то происшествия.
"Система сегодня построена так, что в круглосуточной работе под руководством штаба, под руководством мэра города Москвы
, эта работа ведется правомерно, плавно, и мы надеемся, что она будет выполнена в соответствии с теми регламентами и задачами, которые установлены мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным", - добавил заммэра.