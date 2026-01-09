Рейтинг@Mail.ru
В Москве приняли экстренные меры для уборки снега, сообщил Бирюков - РИА Новости, 09.01.2026
14:46 09.01.2026 (обновлено: 15:19 09.01.2026)
В Москве приняли экстренные меры для уборки снега, сообщил Бирюков
Экстренные меры для обеспечения порядка в городке и очистке от снега принимаются в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 09.01.2026
В Москве приняли экстренные меры для уборки снега, сообщил Бирюков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТехника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве
Техника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экстренные меры для обеспечения порядка в городке и очистке от снега принимаются в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня погодные условия таковы, что приходится принимать экстренные меры по наведению порядка в городе и очистке снега. За прошедшие сутки мы получили более 60% месячной нормы осадков, но ни много, ни мало это более 30 сантиметров за вчерашний и сегодняшний дни. Еще в перспективе, до конца дня, ожидаем сегодня до 20 сантиметров (снега - ред.). Поэтому сейчас собраны большие силы, большие резервы для очистки снега", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что собрано порядка 130 тысяч рабочих, в круглосуточном режиме работают 15 тысяч единиц техники. Эти силы собраны за счет коммунальных служб города, за счет инженерных служб и городских строительных подразделений. Большая часть привлеченных сил сосредоточена по территории центрального административного округа, а также по всем округам. Уборка снега идет с усиленным режимом.
"Мы дополнительно используем циклы уборки, потому что стоит убрать снег, через два часа снова дорога покрывается (им - ред.). Даже противогололедные материалы не всегда помогают справиться с этой ситуацией. Тем не менее, в этих сложных условиях город идет, город движется, город не стоит на месте. Мы обеспечиваем работу таким образом, чтобы и общественный транспорт, и транспорт предприятий, организаций, частного сектора продвигался без всяких препятствий", - уточнил Бирюков.
Заммэра сообщил, что работа организована таким образом, что за прошедшие сутки имеется меньшее количество, чем в обычные дни, дорожно-транспортных происшествий.
"По МКАДу, третьему транспортному кольцу, по центральным диаметрам организована работа тягачей. Если вдруг где-то большегрузовые автомобили начинают буксовать, мы привлекаем тягачей… В целом, по МКАДу примерно 27 единиц тягачей стоит. Примерно два десятка единиц тягачей стоят на территории Троицкого округа. Это Калужское шоссе, Киевское шоссе и ряд других больших направлений", - отметил Бирюков.
По его словам, чтобы обеспечить работу пунктов обогрева, организацию питания, по городу работают около 200 полевых кухонь, где обеспечивается питание всех работников, которые участвуют в очистке улиц.
"Может быть, где-то в центральной части города создаются неудобства, когда идет погрузка снега, поэтому мы просим жителей с пониманием относиться к этому вопросу. Надо убрать снег, вывезти снег, чтобы создать нормальные условия в последующие дни. Наша задача выдержать этот снег", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что следующий этап - это очистка крыш, которых в городе более 17 тысяч.
По его словам, 10 сантиметров выпавшего снега очищают за три дня, каждые последующие 10 сантиметров занимают еще день. "Не трудно посчитать, что, начиная с сегодняшнего дня, если не будет снега, в течении пять дней мы вычистим, вывезем весь снег. С учетом того, что будет еще дополнительный снег, это около восьми дней напряженной, трудной работы по уборке снега", - отметил Бирюков.
Он добавил, что привлечены предприятия, организации малого бизнеса, торговли, которые обязаны наводить порядок и убирать снег у своих комплексов, предприятий торговли.
"В целом, работа идет без сбоев, работа организована", - заключил заммэра.
