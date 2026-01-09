https://ria.ru/20260109/moskva-2066986843.html
В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за непогоды
В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за непогоды
Пешеходам следует быть внимательными и осторожными из-за непогоды в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 09.01.2026
В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за сильного снегопада