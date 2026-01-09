В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за непогоды

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными из-за непогоды в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В сообщении указывается, что в 10.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Работы ведутся в цикличном режиме.