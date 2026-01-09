Рейтинг@Mail.ru
12:12 09.01.2026 (обновлено: 12:13 09.01.2026)
В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за непогоды
Пешеходам следует быть внимательными и осторожными из-за непогоды в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 09.01.2026
Прохожие во время снегопада в центре Москвы
Прохожие во время снегопада в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными из-за непогоды в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Как отметили в комплексе, для очистки тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы задействовано бригады ручной уборки и спецтехника.
"Просим пешеходов быть внимательными и осторожными", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
В сообщении указывается, что в 10.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Работы ведутся в цикличном режиме.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
4 января, 11:13
 
Москва
 
 
