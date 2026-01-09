Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:39 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/moskva-2066974819.html
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино
Три дома, где проживали легенды советского кино, отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:39:00+03:00
2026-01-09T10:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
евгений леонов
олег янковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066974494_71:0:1493:800_1920x0_80_0_0_0655cd2ce2fde0d8effaf7c01f8f0f7b.jpg
https://ria.ru/20250607/moskva-2021476260.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066974494_249:0:1316:800_1920x0_80_0_0_b70d7c43f77b041e8862977d5230ba92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений леонов, олег янковский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Евгений Леонов, Олег Янковский
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино

Три дома, где жили легенды советского кино, отремонтировали в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыТри дома, где жили легенды советского кино, отремонтировали в рамках капремонта
Три дома, где жили легенды советского кино, отремонтировали в рамках капремонта - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Три дома, где жили легенды советского кино, отремонтировали в рамках капремонта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Три дома, где проживали легенды советского кино, отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Фрунзенская набережная, дом 32, 3-я Фрунзенская улица, дом 14/37 и Комсомольский проспект, дом 41 - когда-то по этим адресам жили актеры, ставшие настоящими легендами советского кино. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в каждом из домов в 2025 году прошел капитальный ремонт", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте, в домах проживали любимые зрителями актеры Георгий Бурков, Евгений Леонов и Олег Янковский.
Дом на улице Спиридоновке, где жили народные артисты Олег Анофриев и Анатолий Папанов - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы
7 июня 2025, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвгений ЛеоновОлег Янковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала