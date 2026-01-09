В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино

«

"Фрунзенская набережная, дом 32, 3-я Фрунзенская улица, дом 14/37 и Комсомольский проспект, дом 41 - когда-то по этим адресам жили актеры, ставшие настоящими легендами советского кино. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в каждом из домов в 2025 году прошел капитальный ремонт", - говорится в сообщении.