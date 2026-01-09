https://ria.ru/20260109/moskva-2066974819.html
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино
Три дома, где проживали легенды советского кино, отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва
В Москве отремонтировали дома, где жили легенды советского кино
Три дома, где жили легенды советского кино, отремонтировали в Москве