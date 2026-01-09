В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.