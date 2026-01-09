Рейтинг@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:33 09.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
2026
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.
Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы
