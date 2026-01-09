https://ria.ru/20260109/moskva-2066974015.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:33:00+03:00
2026-01-09T10:33:00+03:00
2026-01-09T10:36:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_de12216107e77c3e12712ad9ec28af00.jpg
https://ria.ru/20260109/aeroporty-2066973423.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0304c4511f5a75a350ff66ed725ddd03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада