В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра
10:08 09.01.2026 (обновлено: 10:19 09.01.2026)
В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра
Высота снежного покрова достигла 31 сантиметра на фоне аномальных снегопадов в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.01.2026
москва, московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Погода
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова достигла 31 сантиметра на фоне аномальных снегопадов в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате аномальных снегопадов высота сугробов в Москве на главной метеостанции ВДНХ на 09.00 составляет 31 сантиметр, на Балчуге - 30 сантиметров, в Тушино – 32 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Подмосковье самый внушительный снежный покров фиксируется в Черустях - 48 сантиметров, Коломне - 41 сантиметр, Михайловском - 38 сантиметров, Серпухове и Павловском Посаде - 35 сантиметров, Наро-Фоминске и Кашире - 34 сантиметра.
"В соседней Владимирской области на метеостанции Гусь-Хрустальный сугробы - до 51 сантиметра, в Нижнем Новгороде - 57 сантиметров. Снежный покров продолжит расти", - добавил синоптик.
МоскваМосковская область (Подмосковье)КоломнаЕвгений ТишковецПогода
 
 
