В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра
В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра
Высота снежного покрова достигла 31 сантиметра на фоне аномальных снегопадов в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:08:00+03:00
2026-01-09T10:08:00+03:00
2026-01-09T10:19:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
коломна
евгений тишковец
погода
москва
московская область (подмосковье)
коломна
В Москве высота снежного покрова достигла 31 сантиметра
В Москве высота снежного покрова достигла 31 см на фоне аномальных снегопадов