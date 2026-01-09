https://ria.ru/20260109/moskva-2066952414.html
Москву накрыла вьюга
Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2026
