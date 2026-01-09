Рейтинг@Mail.ru
05:20 09.01.2026
Москву накрыла вьюга
Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2026
москва, новый год, погода, общество
Москва, Новый год, Погода, Общество
РИА Новости: в Москве началась сильная метель

Прохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, снежная вьюга наблюдается в центре города: снегом засыпало пешеходные зоны и дорогу. Кроме того, из-за пурги засыпает даже двери подъездов в жилых домах.
Синоптики накануне прогнозировали в Москве метели, снег, температуру до минус девяти градусов и ветер. Столичный комплекс городского хозяйства сообщал, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Коммунальщики рассказали, почему Москве не страшны снегопады
Москва Новый год Погода Общество
 
 
