18:39 09.01.2026 (обновлено: 18:40 09.01.2026)
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Молдавия в 2026 году рискует столкнуться с кризисом валютного рынка, что может привести к росту инфляции, утверждает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Некоторые эксперты уже предупреждают, что в 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом, а также что мы можем увидеть значительный рост инфляции. Также в числе реальных рисков - сокращение бюджетных доходов и снижение ВВП, который и без того стагнирует уже несколько лет", - написал Влах в своем блоге.
По ее словам, за все годы правления партии "Действие и солидарность" ВВП вырос на 0,4%.
"Две тысячи двадцать шестой год рискует стать сложным для Молдавии и в геополитическом плане. Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдавия ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона, к которому мы относимся, и это может породить определённые риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнула Влах.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Владимир Головатюк - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Внутренний госдолг Молдавии рекордно вырос за 2025 год, сообщил эксперт
8 января, 14:15
 
