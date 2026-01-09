Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка

"Некоторые эксперты уже предупреждают, что в 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом, а также что мы можем увидеть значительный рост инфляции. Также в числе реальных рисков - сокращение бюджетных доходов и снижение ВВП, который и без того стагнирует уже несколько лет", - написал Влах в своем блоге.

"Две тысячи двадцать шестой год рискует стать сложным для Молдавии и в геополитическом плане. Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдавия ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона, к которому мы относимся, и это может породить определённые риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнула Влах.