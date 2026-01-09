https://ria.ru/20260109/moldaviya-2067032242.html
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка - РИА Новости, 09.01.2026
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
Молдавия в 2026 году рискует столкнуться с кризисом валютного рынка, что может привести к росту инфляции, утверждает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
молдавия
гагаузия
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
Политик Влах: Молдавия в 2026 году может столкнуться с кризисом валютного рынка
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости.
Молдавия в 2026 году рискует столкнуться с кризисом валютного рынка, что может привести к росту инфляции, утверждает
экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
«
"Некоторые эксперты уже предупреждают, что в 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом, а также что мы можем увидеть значительный рост инфляции. Также в числе реальных рисков - сокращение бюджетных доходов и снижение ВВП, который и без того стагнирует уже несколько лет", - написал Влах в своем блоге.
По ее словам, за все годы правления партии "Действие и солидарность" ВВП вырос на 0,4%.
"Две тысячи двадцать шестой год рискует стать сложным для Молдавии и в геополитическом плане. Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдавия ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона, к которому мы относимся, и это может породить определённые риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнула Влах.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.