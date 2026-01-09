Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса

"Год обещает быть непростым и с точки зрения бремени государственного долга. К концу года госдолг станет практически равен стоимости всей государственной собственности, которая находится под управлением правительства. Это серьёзный риск для страны, который нужно воспринимать с максимальной ответственностью", - подчеркнула Влах.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.