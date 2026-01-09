Рейтинг@Mail.ru
Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса - РИА Новости, 09.01.2026
14:26 09.01.2026
Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса
Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса - РИА Новости, 09.01.2026
Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса
Властям Молдавии необходимо серьезнее отнестись к риску финансового кризиса, считает экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" РИА Новости, 09.01.2026
в мире
молдавия
ирина влах
владимир филат
мвф
молдавия
в мире, молдавия, ирина влах, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Ирина Влах, Владимир Филат, МВФ
Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса

Экс-глава Гагаузии Влах призвала Кишинев серьезнее отнестись к риску финкризиса

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Властям Молдавии необходимо серьезнее отнестись к риску финансового кризиса, считает экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
«
"Очевидно, что нас ждёт тяжёлый год в финансовом плане. Переговоры с Международным валютным фондом провалились, и даже если заявления представителей властей подтвердятся, и всё же будет подписано техническое соглашение, это не улучшит ситуацию. Молдавия упускает значительные суммы, которые могли бы пойти на поддержку платёжного баланса в ближайшие годы", - написала Влах в своем блоге.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Отказ МВФ финансировать Молдавию ударит по имиджу страны, считает экономист
26 декабря 2025, 19:30
Политик отметила, что вырастет и нагрузка по обслуживанию внешнего долга, не говоря уже о том, что провал переговоров с МВФ отразится и на отношении к Молдавии со стороны других партнёров по развитию, а также потенциальных инвесторов.
«
"Год обещает быть непростым и с точки зрения бремени государственного долга. К концу года госдолг станет практически равен стоимости всей государственной собственности, которая находится под управлением правительства. Это серьёзный риск для страны, который нужно воспринимать с максимальной ответственностью", - подчеркнула Влах.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Молдавии призвали Санду созвать Совбез из-за ситуации с госдолгом
7 августа 2025, 12:03
 
В миреМолдавияИрина ВлахВладимир ФилатМВФ
 
 
