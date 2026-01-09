Влах призвала Молдавию серьезнее отнестись к риску финансового кризиса

КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Властям Молдавии необходимо серьезнее отнестись к риску финансового кризиса, считает экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Очевидно, что нас ждёт тяжёлый год в финансовом плане. Переговоры с Международным валютным фондом провалились, и даже если заявления представителей властей подтвердятся, и всё же будет подписано техническое соглашение, это не улучшит ситуацию. Молдавия упускает значительные суммы, которые могли бы пойти на поддержку платёжного баланса в ближайшие годы", - написала Влах в своем блоге.
Политик отметила, что вырастет и нагрузка по обслуживанию внешнего долга, не говоря уже о том, что провал переговоров с МВФ отразится и на отношении к Молдавии со стороны других партнёров по развитию, а также потенциальных инвесторов.
"Год обещает быть непростым и с точки зрения бремени государственного долга. К концу года госдолг станет практически равен стоимости всей государственной собственности, которая находится под управлением правительства. Это серьёзный риск для страны, который нужно воспринимать с максимальной ответственностью", - подчеркнула Влах.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
