Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/minpromtorg-2066979970.html
Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения
Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения - РИА Новости, 09.01.2026
Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения
Минпромторг РФ разрабатывает возможность субсидирования строительства гражданских судов водного транспорта, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:34:00+03:00
2026-01-09T11:34:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
николай патрушев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000735548_0:40:3192:1836_1920x0_80_0_0_391fb34790e64de92957827ac69dd6c9.jpg
https://ria.ru/20250714/puti-2028549782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000735548_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_beb1846466bb880ed5aa2174e5f5bc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, николай патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Николай Патрушев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения

Минпромторг разрабатывает механизм субсидирования строительства судов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерфь
Верфь - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Верфь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ разрабатывает возможность субсидирования строительства гражданских судов водного транспорта, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Это как раз новый механизм поддержки, на сегодняшний день он находится в разработке. Предполагается, что такой инструмент будет работать на одну из важнейших задач – достижение конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации судна", - отметил министр.
В конце августа прошлого года помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Водные пути России: как развиваются речные и морские магистрали
14 июля 2025, 09:00
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановНиколай ПатрушевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала