Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки судостроения

"Это как раз новый механизм поддержки, на сегодняшний день он находится в разработке. Предполагается, что такой инструмент будет работать на одну из важнейших задач – достижение конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации судна", - отметил министр.