Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Зеленое
ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники в освобожденном ВС РФ Зелёном в Запорожской области, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:07:00+03:00
россия
Новости
россия, вооруженные силы украины
