https://ria.ru/20260109/minoborony-2066964921.html
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева - РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T09:05:00+03:00
2026-01-09T09:05:00+03:00
2026-01-09T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066942672.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Минобороны: любые террористические действия Киева не останутся без ответа