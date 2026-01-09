Рейтинг@Mail.ru
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 09.01.2026
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева - РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева
Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
россия
украина
киев
Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева

Минобороны: любые террористические действия Киева не останутся без ответа

Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России.
Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Киев
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
01:25
 
Специальная военная операция на Украине Россия Украина Киев Владимир Путин
 
 
