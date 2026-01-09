Минобороны пообещало ответить на любые террористические действия Киева

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.