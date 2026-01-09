Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве ложными - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 09.01.2026 (обновлено: 23:12 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/mid-2067053583.html
МИД России назвал обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве ложными
МИД России назвал обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве ложными - РИА Новости, 09.01.2026
МИД России назвал обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве ложными
Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:02:00+03:00
2026-01-09T23:12:00+03:00
в мире
катар
украина
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066942672.html
катар
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, украина, киев, россия
В мире, Катар, Украина, Киев, Россия
МИД России назвал обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве ложными

МИД опроверг обвинения Киева в причастности РФ к повреждению посольства Катара

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного партнера.
"О ложных обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания Посольства Государства Катар в Киеве… Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства", - говорится в сообщении МИД РФ.
Уточняется, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства в Киеве якобы из-за российского удара в пятницу.
"Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны", - добавили в ведомстве.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
Вчера, 01:25
 
В миреКатарУкраинаКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала