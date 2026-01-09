Рейтинг@Mail.ru
16:29 09.01.2026
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал торговое соглашение ЕС с Меркосур, но назвал переговоры на пути к нему слишком долгими.
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур

Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур, назвав путь к нему слишком долгим

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал торговое соглашение ЕС с Меркосур, но назвал переговоры на пути к нему слишком долгими.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск) пятницы.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
"Соглашение ЕС - Меркосур является важной вехой в европейской торговой политике и сильным сигналом о нашем стратегическом суверенитете и способности действовать. Это хорошо для Германии и Европы. Но 25 лет переговоров - это слишком долго, нам нужно действовать быстрее", - написал Мерц в соцсети X.
Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон
8 января, 22:48
 
