На Западе накинулись на Мерца после слов о вводе войск в Украину - РИА Новости, 09.01.2026
01:08 09.01.2026
На Западе накинулись на Мерца после слов о вводе войск в Украину
На Западе накинулись на Мерца после слов о вводе войск в Украину
в мире
украина
фридрих мерц
бундестаг германии
кир стармер
германия
россия
владимир путин
украина
германия
россия
1920
1920
true
На Западе накинулись на Мерца после слов о вводе войск в Украину

Telegraph: идея Мерца ввести войска на Украину приведет к его унижению

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании Бундестага
Фридрих Мерц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании Бундестага. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стремление канцлера Германии Фридриха Мерца отправить войска на Украину ограничено волей парламента, способного унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph.
«
"Поскольку у Мерца слабое большинство в Бундестаге, было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента. <…> На самом деле, такой шаг может обернуться тем, что Мерц испытает полное унижение; ведь в мае прошлого года он вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге", — указывается в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
7 января, 15:36
7 января, 15:36
Там также подчеркивается, что декларация "коалиции желающих" о размещении воинского контингента на Украине после окончания конфликта с Россией голословна, поскольку Мерц просто не сможет провести эту инициативу через парламент.
«
"Результатом попытки получить разрешение на ввод войск на Украину может оказаться катастрофическое поражение в Бундестаге, где Мерц столкнется с ожесточенным сопротивлением", — резюмируется в тексте.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.

Накануне Мерц признался, что развертывание там многонациональных сил невозможно без одобрения Москвы.

Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Будет капитуляция": на Западе раскрыли, что решили по СВО
Вчера, 01:21
Вчера, 01:21
 
В миреУкраинаФридрих МерцБундестаг ГерманииКир СтармерГерманияРоссияВладимир Путин
 
 
