На Западе накинулись на Мерца после слов о вводе войск в Украину

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стремление канцлера Германии Фридриха Мерца отправить войска на Украину ограничено волей парламента, способного унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph.
«
"Поскольку у Мерца слабое большинство в Бундестаге, было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента. <…> На самом деле, такой шаг может обернуться тем, что Мерц испытает полное унижение; ведь в мае прошлого года он вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге", — указывается в материале.
«
"Результатом попытки получить разрешение на ввод войск на Украину может оказаться катастрофическое поражение в Бундестаге, где Мерц столкнется с ожесточенным сопротивлением", — резюмируется в тексте.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Накануне Мерц признался, что развертывание там многонациональных сил невозможно без одобрения Москвы.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.