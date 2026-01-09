https://ria.ru/20260109/melon-2066996754.html
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США - РИА Новости, 09.01.2026
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США военными методами. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:48:00+03:00
в мире
гренландия
сша
италия
джорджа мелони
марко рубио
дональд трамп
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
италия
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Мелони не верит в возможность захвата Гренландии США военными методами