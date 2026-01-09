Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
13:48 09.01.2026
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США военными методами. РИА Новости, 09.01.2026
Премьер Италии заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 9 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в возможность захвата Гренландии США военными методами.
"Я продолжаю не верить в возможность того, что США запустят военную операцию для того, чтобы заполучить контроль над Гренландией, я думаю, что это не подошло бы никому, даже США. Это подтвердили в заявлении важнейшие европейские лидеры. Нужно также сказать, что эту возможность исключили Марко Рубио и Дональд Трамп", - заявила она на большой пресс-конференции по итогам минувшего года.
По словам Мелони, заявления администрации США о Гренландии говорят о том внимании, которое Вашингтон уделяет Гренландии и Арктике для своих интересов и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
