Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы - РИА Новости, 09.01.2026
15:33 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/medvedev-2067010247.html
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы
в мире, россия, сша, северная атлантика, дмитрий медведев, оон
В мире, Россия, США, Северная Атлантика, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы

Медведев назвал последствия разрешения "Маринере" на флаг РФ предсказуемыми

© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Временное разрешение на флаг РФ танкеру "Маринера" было шагом с предсказуемыми последствиями, но это не умаляет факт захвата суда, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, – шаг с предсказуемыми последствиями. Что, конечно, не умаляет того непреложного факта, что действия оборзевших американцев – это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law и вовсе не нужно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойнообращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
В миреРоссияСШАСеверная АтлантикаДмитрий МедведевООН
 
 
