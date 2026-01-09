Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Временное разрешение на флаг РФ танкеру "Маринера" было шагом с предсказуемыми последствиями, но это не умаляет факт захвата суда, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, – шаг с предсказуемыми последствиями. Что, конечно, не умаляет того непреложного факта, что действия оборзевших американцев – это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law и вовсе не нужно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойнообращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
