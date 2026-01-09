Медведев сравнил ночной удар по Украине с уколом галоперидола

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ночной удар по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам.