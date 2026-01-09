Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил ночной удар по Украине с уколом галоперидола - РИА Новости, 09.01.2026
12:07 09.01.2026 (обновлено: 17:56 09.01.2026)
Медведев сравнил ночной удар по Украине с уколом галоперидола
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ночной удар по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам.
В ночь на 9 января ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
"Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах
24 мая 2025, 09:59
 
