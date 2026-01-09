Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/medvedev-2066983853.html
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле
Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:03:00+03:00
2026-01-09T12:03:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Удары США по Венесуэле
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле

Медведев: наземная операция США в Венесуэле будет кровавой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Да, нефть тут - ключевой фактор. Но ведь и с ней все будет непросто. А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею с амерами? Что, Трамп действительно начнет наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись - и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро", - написал Медведев в Telegram-канале.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДмитрий МедведевУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала