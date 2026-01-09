https://ria.ru/20260109/medvedev-2066983853.html
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле
Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 09.01.2026
венесуэла
сша
россия
Медведев оценил риски возможной наземной операции в Венесуэле
Медведев: наземная операция США в Венесуэле будет кровавой