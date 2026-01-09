Рейтинг@Mail.ru
12:01 09.01.2026 (обновлено: 12:02 09.01.2026)
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде".
"Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма", - написал Медведев в Max.
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор
Вчера, 08:00
 
