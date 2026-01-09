https://ria.ru/20260109/medvedev-2066983451.html
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев - РИА Новости, 09.01.2026
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:01:00+03:00
2026-01-09T12:01:00+03:00
2026-01-09T12:02:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_0:301:3076:2031_1920x0_80_0_0_4a3848a211b618d3d63a3e0d476743d1.jpg
https://ria.ru/20260109/vybor-2066886221.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_81c88270e04b5bd3b6b31d730193c230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам для оправдания санкций