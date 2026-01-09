Рейтинг@Mail.ru
11:58 09.01.2026
Медведев назвал нефть ключевым фактором в действиях США в Венесуэле
Медведев назвал нефть ключевым фактором в действиях США в Венесуэле

Медведев: нефть является целью операции в Венесуэле, но с ней все будет непросто

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Нефть является ключевым фактором в действиях США в Венесуэле, но и с ней все будет непросто, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев.
"Да, нефть тут – ключевой фактор. Но ведь и с ней всё будет непросто", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть
Вчера, 06:04
 
