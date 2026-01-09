Рейтинг@Mail.ru
Преемник Трампа через какое-то время помилует Мадуро, считает Медведев
11:54 09.01.2026
Преемник Трампа через какое-то время помилует Мадуро, считает Медведев
2026-01-09T11:54:00+03:00
2026-01-09T11:54:00+03:00
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, оон, николас мадуро, дональд трамп, россия, дмитрий медведев
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, ООН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Россия, Дмитрий Медведев
Преемник Трампа через какое-то время помилует Мадуро, считает Медведев

Медведев: Вэнс или иной преемник Трампа через какое-то время помилует Мадуро

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс или иной преемник президента Дональда Трампа через какое-то время помилует главу Венесуэлы Николаса Мадуро под напором общественности, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"И даже если Мадуро из упрямства через какое-то время не помилует Трамп, это наверняка под напором общественности сделает Вэнс или иной преемник", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
