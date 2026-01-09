https://ria.ru/20260109/medvedev-2066981291.html
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2026
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев
Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:50:00+03:00
2026-01-09T11:50:00+03:00
2026-01-09T11:50:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_34f79921a84ab8046024d0ef4c6694f7.jpg
https://ria.ru/20260109/evrosoyuz-2066960340.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_758e57b9128313b5959c4fed06196b97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев
Медведев: санкционная политика США против России продолжатся при любой погоде