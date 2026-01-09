Рейтинг@Mail.ru
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2026
11:50 09.01.2026
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2026
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев
Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:50:00+03:00
2026-01-09T11:50:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
россия
сша
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, заявил Медведев

Медведев: санкционная политика США против России продолжатся при любой погоде

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется.
"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
Вчера, 07:16
 
В миреРоссияСШАДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
