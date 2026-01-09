Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал планы США по новым санкциям против России
11:47 09.01.2026
Медведев прокомментировал планы США по новым санкциям против России
Медведев прокомментировал планы США по новым санкциям против России - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев прокомментировал планы США по новым санкциям против России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы новых санкций США в отношении России, отметив, что это неприятно, но Россия выстоит. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:47:00+03:00
2026-01-09T11:57:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
в мире
сша
россия
сша, россия, дмитрий медведев
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал планы США по новым санкциям против России

Медведев: Россия выстоит в случае введения новых санкций со стороны США

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы новых санкций США в отношении России, отметив, что это неприятно, но Россия выстоит.
"Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется.
