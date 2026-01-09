Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как танкер "Маринера" попал под временный флаг России - РИА Новости, 09.01.2026
11:45 09.01.2026 (обновлено: 11:52 09.01.2026)
Медведев рассказал, как танкер "Маринера" попал под временный флаг России
Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.01.2026
россия, сша, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал, как танкер "Маринера" попал под временный флаг России

Медведев: танкер "Маринера" попал под флаг РФ в поиске защиты от санкций США

© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Грузии выясняют информацию о задержанных гражданах на "Маринере"
8 января, 15:46
 
РоссияСШАДмитрий МедведевВ мире
 
 
